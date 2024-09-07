Стало известно состояние пострадавших в столкновении грузовика и электрички в Петербурге

Двоим потребовалась помощь медиков после жёсткого столкновения электрички и КАМАЗа в Кировском районе Петербурга. Ни один из них в больнице не остался.

1 из 3 Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, накануне медики осматривали 62-летнего жителя Адмиралтейского района, который возвращался в Петербург в электричке и упал, когда на её пути оказался грузовик. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы и травму руки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Ещё один пострадавший — 58-летний житель Невского района. Предположительно, он сидел за рулём грузовика. Он поступил в больницу с подозрением на сотрясение мозга, травмой головы, ссадинами на лице, а также ушибами груди и пальцев руки. От лечения мужчина отказался.

Следовавший из Гатчины пригородный поезд влетел в грузовик на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский накануне около трёх часов дня. По данным ОЖД, КАМАЗ выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. ДТП попало на видео. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что. по предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован водитель автомобиля. Кроме того, помощь потребовалась пассажиру, личность которого устанавливалась.