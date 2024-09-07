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Происшествия Пострадавшие в паркинге в Одинцово — в крайне тяжелом состоянии. Сгорели 20 машин

Пострадавшие в паркинге в Одинцово — в крайне тяжелом состоянии. Сгорели 20 машин

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3 комментария

Два человека пострадали при пожаре на многоуровневой парковке в Одинцово. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Подмосковья. Прокуратура области показывает фотографии с места ЧП.

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По данным ГСУ СК по Московской области, пожар в паркинге в поселке Лесной Городок на Грибовской улице возник предположительно во время ремонтных работ. В экстренных службах агентству рассказали, что огонь уничтожил около 20 машин.

«В результате пожара погибли и пострадали люди, количество которых в настоящее время уточняется», — отметили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В паркинге, напомним, горели сотни квадратных метров. Есть погибшие — как минимум два человека.

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Комментарии
3
zuluska&barsik
7 сентября 2024, 18:03
Во всеобщей халатности как то уже не удивляет нарушение техники пожарной безопасности.
ixform
7 сентября 2024, 18:06
нужно было в гражданскую воевать за белых
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