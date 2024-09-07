Пострадавшие в паркинге в Одинцово — в крайне тяжелом состоянии. Сгорели 20 машин

Два человека пострадали при пожаре на многоуровневой парковке в Одинцово. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Подмосковья. Прокуратура области показывает фотографии с места ЧП.

1 из 3 Источник: прокуратура Московской области

По данным ГСУ СК по Московской области, пожар в паркинге в поселке Лесной Городок на Грибовской улице возник предположительно во время ремонтных работ. В экстренных службах агентству рассказали, что огонь уничтожил около 20 машин.

«В результате пожара погибли и пострадали люди, количество которых в настоящее время уточняется», — отметили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В паркинге, напомним, горели сотни квадратных метров. Есть погибшие — как минимум два человека.