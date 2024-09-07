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    Тяжёлый пожар в Одинцово: горит паркинг с машинами, есть погибшие

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    Два человека погибли 7 сентября при пожаре в наземном паркинге в Одинцовском городском округе в Подмосковье. Тушение продолжается, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

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    В наземном паркинге горят легковые автомобили и конструктивные элементы здания. Работают 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Открытое горение удалось прекратить, пожар локализован на 713 квадратных метрах.

    Фото: MSK1
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    Как пишет MSK1, огонь начинал перекидываться на соседние здания. Очевидцы на руках вытаскивают людей из здания через окна.

    Фото: МЧС по Московской области
    Фото: MSK1

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