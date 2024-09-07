Тяжёлый пожар в Одинцово: горит паркинг с машинами, есть погибшие

Два человека погибли 7 сентября при пожаре в наземном паркинге в Одинцовском городском округе в Подмосковье. Тушение продолжается, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
В наземном паркинге горят легковые автомобили и конструктивные элементы здания. Работают 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Открытое горение удалось прекратить, пожар локализован на 713 квадратных метрах.
Как пишет MSK1, огонь начинал перекидываться на соседние здания. Очевидцы на руках вытаскивают людей из здания через окна.