Беспилотники атаковали машины в Белгородской области, есть раненый

В Белгородской области 7 сентября атакам беспилотников подверглись три населённых пункта. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

В посёлке Шамино (Шебекинский городской округ) дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, груди, рук, ног и спины, он в тяжёлом состоянии.

Едущий по дороге КАМАЗ стал целью FPV-дрона на дороге Никольское — Зиборовка в Белгородском районе. Машина повреждена, водитель не пострадал. В селе Козьмодемьяновка задело частный дом и три легковых автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, ночью по два беспилотника были сбиты в Белгородской и Курской областях. Губернатор Воронежской области сообщил об атаке в своем регионе: там из-за падения БПЛА начались пожар и детонация, эвакуируют людей, объявлен режим ЧС. Обломки беспилотника нашли и в Калужской области.

