Ещё один регион: обломки беспилотника нашли под Калугой

В Козельском районе Калужской области в лесном массиве обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщил утром 7 сентября губернатор региона Владислав Шапша. На месте находки работает оперативная группа.

Иногда после работы ПВО местные жители замечают обломки вражеских БПЛА раньше, чем представители оперативных служб, отмечает Шапша. Он просит людей не приближаться и не трогать обломки и сразу информировать экстренные службы (и научить этому детей).

Напомним, Минобороны отчиталось, что ночью по два беспилотника были сбиты в Белгородской и Курской областях. Губернатор Воронежской области сообщил об атаке в своем регионе: там из-за падения БПЛА начались пожар и детонация, эвакуируют людей, объявлен режим ЧС.