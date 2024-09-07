Спортивное поглощение. Четыре российские федерации гимнастики объединились в одну

Четыре российские федерации гимнастики объединились в одну организацию, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ 6 сентября. Такое решение приняли их президиумы и исполкомы.
Инициатором слияния выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Эта организация является членом Международной федерации гимнастики, которая объединяет все гимнастические виды спорта, подчеркнули в Министерстве спорта.
В состав единой Федерации спортивной гимнастики вошли Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики.
«Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру», – отметил Министр спорта России Михаил Дегтярев.
Напомним, что в 2023 году Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на посту главы Всероссийской федерации художественной гимнастики на два года. В конце июля 2024 года Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова может стать следующим руководителем организации.