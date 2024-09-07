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Политика Единый цифровой реестр воинского учета предлагают передать Минобороны

Единый цифровой реестр воинского учета предлагают передать Минобороны

2 692
4 комментария

Единый цифровой реестр воинского учета могут передать в ведение Министерства обороны РФ. Это следует из проекта документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов 6 сентября.

Из текста документа следует, что в нем нормативно закрепляется процесс передачи реестра воинского учета от Минцифры к Минобороны.

«Это необходимо законодательно, так как мы отвечаем за техническую часть и занимаемся разработкой реестра по заданию функционального заказчика - Минобороны», - пояснили ТАСС в Минцифры.

Для граждан и военных комиссариатов ничего не изменится, отметили в ведомстве. В Минцифры готовят документацию, а уполномоченные органы затем проверят информационную безопасность платформы, добавили там же.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого цифрового реестра воинского учета. В нем будут находиться личные, базовые и паспортные данные граждан, ИНН, СНИЛС, информация о гражданстве и другие сведения. Осенний призыв 2024 года в армию также должен пройти с использованием этого реестра.

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Комментарии
4
Отец Родной
7 сентября 2024, 00:21
Сломать или потерять? Миссия выполнима
Сила в Правде!!
7 сентября 2024, 00:19
все в рай. (тм)
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