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Общество Посмотрите, как японские макаки в Ленинградском зоопарке искали кабачки в новом вольере

Посмотрите, как японские макаки в Ленинградском зоопарке искали кабачки в новом вольере

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2 комментария

В Ленинградском зоопарке для японских макак начали обновлять уличный вольер. Как рассказала 6 сентября пресс-служба организации, внутри для животных спрятали разные лакомства.

В зоопарке живет семья из пяти макак: мама Мия и папа Киото, у которых трое детей — Кайко, Акира и Сабуро. Из-за увеличения семейства им решили обновить уличный вольер.

На первом этапе сотрудники установили качели, четыре массивных дерева, около 15 веток ивы; развесили сеть канатов и семь свежих спилов лиственницы. Чтобы макакам было интереснее исследовать местность, по разным углам киперы спрятали угощения: огурцы, кабачки, шампиньоны и лимоны.

Следующие две недели киперы будут смотреть за тем, что больше всего из новинок понравилось макакам. На основе этих наблюдений вольер украсят еще сильнее.

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Комментарии
2
почти бросил..)
6 сентября 2024, 19:51
как в магазин сходили..)
triton1977
6 сентября 2024, 19:39
Лучше б сделали материал из террариума ЛенЗоо)) Приматам как всегда почести, а про рептилий - только в крайнем случае) Тех, кто не нравится, обзывают "рептилоидами", хотя во многих аспектах представители класса куда совершеннее "человекообразных"))
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