Посмотрите, как японские макаки в Ленинградском зоопарке искали кабачки в новом вольере

В Ленинградском зоопарке для японских макак начали обновлять уличный вольер. Как рассказала 6 сентября пресс-служба организации, внутри для животных спрятали разные лакомства.



Источник: Ленинградский зоопарк

В зоопарке живет семья из пяти макак: мама Мия и папа Киото, у которых трое детей — Кайко, Акира и Сабуро. Из-за увеличения семейства им решили обновить уличный вольер.



На первом этапе сотрудники установили качели, четыре массивных дерева, около 15 веток ивы; развесили сеть канатов и семь свежих спилов лиственницы. Чтобы макакам было интереснее исследовать местность, по разным углам киперы спрятали угощения: огурцы, кабачки, шампиньоны и лимоны.



Следующие две недели киперы будут смотреть за тем, что больше всего из новинок понравилось макакам. На основе этих наблюдений вольер украсят еще сильнее.