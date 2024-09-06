В отношении певицы Монеточки* возбуждено уголовное дело

В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной под сценическим псевдонимом Монеточка, возбуждено уголовное дело. Об этом 6 сентября сообщила столичная прокуратура.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Расследование, как уточняется, находится на контроле в прокуратуре. Певице может грозить в России до двух лет лишения свободы.



Ранее ведомство сообщало, что «выявило в действиях Гырдымовой нарушения требований уголовного законодательства» — певица, признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), якобы продолжила распространение в соцсетях сообщений и материалов без маркировки иноагента.