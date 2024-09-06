    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-з

    773мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur99.19

    В отношении певицы Монеточки* возбуждено уголовное дело

    3302
    7 комментариев

    В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной под сценическим псевдонимом Монеточка, возбуждено уголовное дело. Об этом 6 сентября сообщила столичная прокуратура.

    Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Расследование, как уточняется, находится на контроле в прокуратуре. Певице может грозить в России до двух лет лишения свободы.

    Ранее ведомство сообщало, что «выявило в действиях Гырдымовой нарушения требований уголовного законодательства» — певица, признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), якобы продолжила распространение в соцсетях сообщений и материалов без маркировки иноагента.

    В конце июля 2024 года трек под названием «Чайлдфри» на странице певицы Монеточки в «Яндекс.Музыке» оказался недоступен к прослушиванию.

    *Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МонеточкаЕлизавета ГырдымоваУголовное делоПрокуратураИноагент
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close