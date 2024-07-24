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    Песня с участием Монеточки* «Чайлдфри» недоступна в «Яндекс.Музыке» по требованию Роскомнадзора

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    Трек под названием «Чайлдфри» на странице певицы Монеточки в «Яндекс.Музыке» оказался недоступен к прослушиванию. На это СМИ обратили внимание 23 июля.

    При попытке воспроизведения сервис уведомляет пользователя, что «трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Песня написана в соавторстве с Noize MC*, но на странице этого музыканта проблем с ее прослушиванием нет. Также она доступна в инструментальной версии, акапелла и в других обработках.

    Название песни не отражает ее содержание — трек не освещает позицию некоторых людей, которые не хотят иметь детей. У самой Монеточки двое детей, как и у Noize MC.

    В конце июня сообщалось, что идеалогию чайлдфри в России хотят запретить. Соответствующий законопроект в разработке.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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