На губернаторских выборах в Петербурге явка составляет около 10%

Явка на губернаторских выборах в Петербурге на 15:00 6 сентября составила 9,64%. Это 366 тысяч избирателей.



Актуальные цифры в ходе брифинга назвал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. По его словам, явка на муниципальной кампании будет меньше, так как открепившиеся не могут голосовать за муниципалов.



Кроме того, на довыборах в Законодательное собрание в 18 округе Санкт-Петербурга проголосовало 12 392 человека. Таким образом, явка на этих выборах составляет 7,86%.





Напомним, избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в ЗакСе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».