На губернаторских выборах в Петербурге явка составляет около 10%

Явка на губернаторских выборах в Петербурге на 15:00 6 сентября составила 9,64%. Это 366 тысяч избирателей.
Актуальные цифры в ходе брифинга назвал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. По его словам, явка на муниципальной кампании будет меньше, так как открепившиеся не могут голосовать за муниципалов.
Кроме того, на довыборах в Законодательное собрание в 18 округе Санкт-Петербурга проголосовало 12 392 человека. Таким образом, явка на этих выборах составляет 7,86%.
Напомним, избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в ЗакСе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».
Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.