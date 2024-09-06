Боец ММА ответит перед судом за таран Троицкого моста

«Штурмовавший» Троицкий мост боец ММА Ибрагим Исламов, более известный как Никархо, под стражей готовится к суду. Полицейское следствие завершило расследование его дела.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 сентября, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд. Исламову вменяют приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлёкшее по неосторожности причинение среднего вреда здоровью.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Апрельской ночью он пытался проскочить Троицкий мост на каршеринговом Porsche Cayenne в момент развода пролетов, выехал на встречную полосу и врезался в раздвижную часть моста.
Место аварии 25-летний боец ММА родом из Чечни покинул. Позже объяснил это шоковым состоянием и в ответ на критику заявил, что его «поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают». Исламова задержали в съёмной квартире в Москве почти через две недели после ДТП.
В салоне застрявшей на мосту машины осталась 31-летняя пассажирка, с которой водитель познакомился минут за 15 до аварии. Она получила вред здоровью средней тяжести и зла на Исламова не держит. Фигурант заплатил ей 800 тысяч рублей в качестве компенсации. Потерпевшая поддерживала просьбу Исламова о смягчении меры пресечения, но суд оставил его под стражей.