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    Боец ММА ответит перед судом за таран Троицкого моста

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    «Штурмовавший» Троицкий мост боец ММА Ибрагим Исламов, более известный как Никархо, под стражей готовится к суду. Полицейское следствие завершило расследование его дела.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 сентября, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд. Исламову вменяют приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлёкшее по неосторожности причинение среднего вреда здоровью.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Апрельской ночью он пытался проскочить Троицкий мост на каршеринговом Porsche Cayenne в момент развода пролетов, выехал на встречную полосу и врезался в раздвижную часть моста.

    Место аварии 25-летний боец ММА родом из Чечни покинул. Позже объяснил это шоковым состоянием и в ответ на критику заявил, что его «поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают». Исламова задержали в съёмной квартире в Москве почти через две недели после ДТП.

    В салоне застрявшей на мосту машины осталась 31-летняя пассажирка, с которой водитель познакомился минут за 15 до аварии. Она получила вред здоровью средней тяжести и зла на Исламова не держит. Фигурант заплатил ей 800 тысяч рублей в качестве компенсации. Потерпевшая поддерживала просьбу Исламова о смягчении меры пресечения, но суд оставил его под стражей.

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