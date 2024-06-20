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    За бойца MMA, который на Porsche «штурмовал» Троицкий мост, вступилась потерпевшая. Он ей заплатил, но не помогло

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    Суд в Петербурге оставил под стражей бойца MMA Ибрагима «Никархо» Исламова, который обвиняется по статье о приведении в негодность каршерингового Porsche. Из-за его действий пострадала девушка, но она зла больше не держит.

    Как сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 20 июня, Исламов пока остается под стражей. Он в СИЗО с 10 мая, по делу еще не проведены психологическая экспертиза Исламова и судебно-медицинская потерпевшей.

    Сам Исламов просил его отпустить, адвокат предлагал залог в миллион рублей. Потерпевшая тоже просила освободить Исламова, он заплатил ей 800 тысяч компенсации. «У девушки есть желание с обвиняемым примириться, она считает, что он всё осознал и понял. Барышня просила суд стражу Ибрагиму не продлевать», — пишет Лебедева.

    Меру продлили до 24 июля.

    Исламов ехал на каршеринговом Porsche ранним утром 25 апреля. Мост еще не до конца был сведен, так что машина врезалась в стык. Исламов покинул место ДТП. В салоне осталась девушка, с которой он был знаком порядка 15 минут. Она получила вред здоровью средней тяжести. Позже его нашли и задержали в Москве. На критику боец MMA родом из Чечни ответил, что его «поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают».

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