За бойца MMA, который на Porsche «штурмовал» Троицкий мост, вступилась потерпевшая. Он ей заплатил, но не помогло

Суд в Петербурге оставил под стражей бойца MMA Ибрагима «Никархо» Исламова, который обвиняется по статье о приведении в негодность каршерингового Porsche. Из-за его действий пострадала девушка, но она зла больше не держит.

Как сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 20 июня, Исламов пока остается под стражей. Он в СИЗО с 10 мая, по делу еще не проведены психологическая экспертиза Исламова и судебно-медицинская потерпевшей.

Сам Исламов просил его отпустить, адвокат предлагал залог в миллион рублей. Потерпевшая тоже просила освободить Исламова, он заплатил ей 800 тысяч компенсации. «У девушки есть желание с обвиняемым примириться, она считает, что он всё осознал и понял. Барышня просила суд стражу Ибрагиму не продлевать», — пишет Лебедева.