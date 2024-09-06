«Зачитал с бумажки на хорошем английском». Лавров рассказал, как встречался с Кулебой по просьбе главы МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про встречу с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Анталье. Посредником выступал также уже бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В итоге это оказалось единственной встречей российского и украинского дипломатов, передает 6 сентября телеканал РБК.

Лавров вспоминает, что на встрече с Кулебой настаивала турецкая сторона. «Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и сам Кулеба передал туркам идею о встрече со мной», — говорит глава МИД. На вопрос Лаврова о серьезности намерений Украины Чавушоглу, по его словам, заверил, что «это очень серьезно» и Кулебе «есть что передать».



Однако во время встречи, продолжает глава российского внешнеполитического ведомства, Кулеба с бумажки и на хорошем английском зачитал то, что российская сторона слышала еще до начала специальной военной операции. «То есть ничего нового и конструктивного там не прозвучало», — отметил Лавров. Глава МИД РФ спросил у турецкого коллеги, где же то послание, которое хотел передать Кулеба, на что Чавушоглу также выразил удивление.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Глава делегации России Владимир Мединский тогда оценивал их как «конструктивные». Москва тогда предложила, чтобы статус ДНР, ЛНР и Крыма обсудили лично Путин и Зеленский. Еще одним условием было то, что Киев строго исполняет Женевскую конвенцию по военнопленным.



Киев, со своей стороны, предлагал провозгласить Украину постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Также украинская сторона пообещала отказаться от вступления в военные союзы и размещения на своей территории военных баз и контингентов. При этом Россия не должна была возражать против вступления страны в ЕС.

Однако затем Украина вышла из переговорного процесса. Как позже рассказал президент России, на это решение Киева якобы повлиял бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

