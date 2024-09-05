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Общество Верховная рада проголосовала за отставку Кулебы и Верещук

Верховная рада проголосовала за отставку Кулебы и Верещук

1 774
6 комментариев

Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом 5 сентября пишет РБК.

За отставку проголосовали 240 членов парламента, воздержались 45 человек, один отдал свой голос против. 4 сентября министр иностранных дел Украины заявил о намерении покинуть свой пост. Украинский МИД Кулеба возглавил в 2020 году.

Новым министром иностранных дел Верховная рада утвердила Андрея Сибигу. Ранее он занимал должность первого замглавы МИД Украины. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 членов парламента, пишет РИА Новости.

Свой пост также покидает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. За ее отставку проголосовали 255 парламентариев. На своей должности она работала в течение трех лет. Далее Верещук займет место заместительницы главы офиса президента.

Известно, что увольняться планируют министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и глава министерства окружающей среды Руслан Стрелец. Помимо них, в отставку уходит глава фонда госимущества Виталий Коваль.

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Комментарии
6
282062675
5 сентября 2024, 15:15
Можно конечно позлословить, а если кальку событий перенести на текущий момент у нас?
SovietPofigist
5 сентября 2024, 14:42
Яценюк первым понял к чему всё это приведёт. До остальных только сейчас стало доходить - корабль тонет, пора бежать)))
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