Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины намерен покинуть свой пост. Об этом 4 сентября сообщает глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Известно, что документ за подписью Кулебы уже поступил в парламент. Конкретные причины отставки Кулебы пока не разглашаются. В тексте своего прошения он ссылается на украинскую конституцию.

Кулеба стал четверным министром, про которого известно намерение покинуть свой пост. Кроме него уволиться хотят министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и глава министерства окружающей среды Руслан Стрелец. Также в отставку уходит глава фонда госимущества Виталий Коваль.