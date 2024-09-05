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Происшествия В Петербурге сотрудник частной школы не признал себя педофилом и отправился под арест

В Петербурге сотрудник частной школы не признал себя педофилом и отправился под арест

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Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднику частной школы в Адмиралтейском районе, обвиняемому в насилии над девочкой-подростком в учебном заведении. Домой его не отпустили.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 сентября 57-летнего Сергея доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. На самой строгой мере настаивало следствие, сам фигурант просил ограничить его свободу домашним арестом. Вину в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, которой в этом году исполняется 15 лет, он не признал.

Суд определил обвиняемого под стражу до ноября.

«Детский» отдел уголовного розыска задержал его накануне у частной школы в Адмиралтейском районе города. В учебном заведении он работает водителем, там же он снимает фото и видео школьных мероприятий и там же, по версии следствия, он совершил насилие над девочкой в конце прошлого учебного года.

В самой школе «Фонтанке» сообщили, что Сергей работает в учреждении около 25 лет, — само учебное заведение существует немногим дольше. За это время никаких жалоб на него не поступало, нареканий не было.

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