    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    775мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.93eur98.07

    «У него есть талант». Директор частной школы рассказала о водителе-фотографе, которого подозревают в педофилии

    2332
    5 комментариев

    Директор частной школы в Адмиралтейском районе Петербурга прокомментировала ситуацию с 57-летним водителем-фотографом, которого задержали по подозрению в надругательстве над девочкой в здании учебного заведения. По ее словам, школе 31 год, и большую часть ее существования мужчина сотрудничал с учреждением.

    «Это очень тяжело для нас всех. Если это действительно так», — рассказала директор учреждения. Она призвала дать время правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела, подчеркнув, что важно не делать поспешных выводов. Если мужчина окажется невиновным, это может испортить ему жизнь, отметила собеседник «Фонтанки».

    В школе также рассказали, что задержанный официально оформлен в качестве водителя, а фото- и видеосъемкой занимается по собственному желанию, поскольку у него «есть талант». Учреждение сотрудничает с ним на протяжении 25 лет. За эти годы, как утверждает директор школы, жалобы со стороны родителей и детей не поступали: «Нет, конечно, ну неужели мы бы такого сотрудника держали?»

    Как ранее писала «Фонтанка», мужчину задержали по подозрению в надругательстве над 14-летней девочкой в здании школы. В ходе обыска у него изъяли флешки, жесткий диск и камеры скрытого наблюдения. Подозреваемый провел ночь в изоляторе временного содержания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Надругался над ребенкомЗадержанЧастная школа
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    triton197705 Сен 2024 в 11:37
    На поток было поставлено за счет скрытых фото- и видео-устройств и "подрабатывал" продажей "отснятого" в черном порно-интернете?...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close