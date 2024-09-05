«У него есть талант». Директор частной школы рассказала о водителе-фотографе, которого подозревают в педофилии

Директор частной школы в Адмиралтейском районе Петербурга прокомментировала ситуацию с 57-летним водителем-фотографом, которого задержали по подозрению в надругательстве над девочкой в здании учебного заведения. По ее словам, школе 31 год, и большую часть ее существования мужчина сотрудничал с учреждением.



«Это очень тяжело для нас всех. Если это действительно так», — рассказала директор учреждения. Она призвала дать время правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела, подчеркнув, что важно не делать поспешных выводов. Если мужчина окажется невиновным, это может испортить ему жизнь, отметила собеседник «Фонтанки».