«У него есть талант». Директор частной школы рассказала о водителе-фотографе, которого подозревают в педофилии

Директор частной школы в Адмиралтейском районе Петербурга прокомментировала ситуацию с 57-летним водителем-фотографом, которого задержали по подозрению в надругательстве над девочкой в здании учебного заведения. По ее словам, школе 31 год, и большую часть ее существования мужчина сотрудничал с учреждением.
«Это очень тяжело для нас всех. Если это действительно так», — рассказала директор учреждения. Она призвала дать время правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела, подчеркнув, что важно не делать поспешных выводов. Если мужчина окажется невиновным, это может испортить ему жизнь, отметила собеседник «Фонтанки».
В школе также рассказали, что задержанный официально оформлен в качестве водителя, а фото- и видеосъемкой занимается по собственному желанию, поскольку у него «есть талант». Учреждение сотрудничает с ним на протяжении 25 лет. За эти годы, как утверждает директор школы, жалобы со стороны родителей и детей не поступали: «Нет, конечно, ну неужели мы бы такого сотрудника держали?»
Как ранее писала «Фонтанка», мужчину задержали по подозрению в надругательстве над 14-летней девочкой в здании школы. В ходе обыска у него изъяли флешки, жесткий диск и камеры скрытого наблюдения. Подозреваемый провел ночь в изоляторе временного содержания.