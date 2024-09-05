В Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии. На его рабочем месте нашли скрытые камеры

Частная школа в Адмиралтейском районе Петербурга лишилась фотографа в начале учебного года. Ему вменяют надругательство над девочкой в здании учебного заведения, там же его задержали оперативники «детского» отдела уголовного розыска.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, 57-летнего мужчину задержали накануне по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В частной школе он работает фотографом, а по совместительству — водителем. Судя по соцсетям, снимает не только школьные мероприятия, но военно-исторические реконструкции, в которых участвует и сам.

По версии следствия, жертвой нездорового внимания мужчины в конце прошлого учебного года, предположительно, в мае, стала 14-летняя школьница.

Из квартиры фотографа в Красносельском районе Петербурга изъяли флешки, жёсткий диск и секс-игрушки, а при обыске на рабочем месте нашли ещё и камеры скрытого наблюдения.

Подозреваемый задержан на двое суток. Ночь он провёл в изоляторе временного содержания.