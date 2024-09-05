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Происшествия В Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии. На его рабочем месте нашли скрытые камеры

В Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии. На его рабочем месте нашли скрытые камеры

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2 комментария

Частная школа в Адмиралтейском районе Петербурга лишилась фотографа в начале учебного года. Ему вменяют надругательство над девочкой в здании учебного заведения, там же его задержали оперативники «детского» отдела уголовного розыска.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, 57-летнего мужчину задержали накануне по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В частной школе он работает фотографом, а по совместительству — водителем. Судя по соцсетям, снимает не только школьные мероприятия, но военно-исторические реконструкции, в которых участвует и сам.

По версии следствия, жертвой нездорового внимания мужчины в конце прошлого учебного года, предположительно, в мае, стала 14-летняя школьница.

Из квартиры фотографа в Красносельском районе Петербурга изъяли флешки, жёсткий диск и секс-игрушки, а при обыске на рабочем месте нашли ещё и камеры скрытого наблюдения.

Подозреваемый задержан на двое суток. Ночь он провёл в изоляторе временного содержания.

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Комментарии
2
Панкихой
5 сентября 2024, 10:27
Опять реконструктор.
ЮлияБорисовна
5 сентября 2024, 10:30
"Мессир" рулит вурдалаками прямо из камеры...
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