С экс-банкиров Бажановых взыщут по 11,4 млн рублей за долги МБСП

С экс-банкиров Татьяны и Сергея Бажановых взыщут по 11,4 миллиона рублей по обязательствам АО «Триумф». С заявлением о привлечении обоих к субсидиарной ответственности 5 сентября обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области конкурсный управляющий компании Антон Рыбалкин. Кроме Бажановых 11,4 миллиона рублей Рыбалкин требует и с Александра Зуева, родного брата Татьяны. Принадлежавшее Бажанову АО «Триумф» владело около 7 % доли АО «Международный банк Санкт-Петербурга», обанкротившегося в 2022 году после отзыва лицензии на проведение банковских операций. Центробанк посчитал, что выбранная банком рискованная бизнес-модель привела к формированию проблемных активов.

АСВ обнаружила признаки вывода денег, на тот момент ущерб оценили в 13,1 млрд рублей. «Триумф» пытался оспорить потерю лицензии, но ничего не вышло. Более того, в деле случился неожиданный поворот: в отношении Сергея Бажанова возбудили два уголовных дела — по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск. На тот момент супружеская чета находилась за границей.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», брата Татьяны задели тоже не случайно: по мнению следователей, пропавшие миллиарды могли вполне находиться на счетах кипрской фирмы, которой он владел. В начале лета этого года Верховный суд поддержал привлечение Бажановых к субсидиарной ответственности на 14,6 млрд рублей. В АСВ тогда отметили, что итоговую сумму взыскания уточнят после окончания расчетов с кредиторами.

Татьяне Бажановой, признанной банкротом, принадлежат 100 % акций ЗАО «Радиокомпания «Культура» (Радио «Эрмитаж»). В декабре прошлого года ее имущество, в том числе и ценные бумаги, должны были продать с молотка, однако Татьяна подала жалобу, и суд наложил обеспечительные меры.