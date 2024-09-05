Рубль по отношению к доллару к новому году ослабеет. Глава банка ВТБ: «Это нам не помешало бы»

Аналитики банка ВТБ считают, что курс рубля переоценен и будет ослаблен до уровня 93–95 рублей за доллар уже к концу года. Об этом глава банка Андрей Костин рассказал РБК на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

По словам Андрея Костина, возможно, рубль переоценен из-за дисбаланса между экспортом и импортом. Поэтому аналитики банка предполагают, что к концу 2024 года он ослабеет и к доллару, и к юаню. Но есть и вероятность того, что переоценка российской валюты происходит оттого, что в нынешней ситуации она корректируется, ориентируясь на юань. При этом Костин считает, что поскольку «расчеты в долларах у нас минимальны», то курс не имеет прежнего значения. «Я думаю, что некое ослабление рубля нам бы не помешало, в том числе и бюджетно», — цитирует РБК главу банка.

5 сентября Центробанк установил на 6 сентября курс доллара США на уровне 88,9288, евро — 98,0725, юаня — 12,5086. То есть доллар вырос почти на рубль, евро — более чем на рубль, юань стал дешевле на 32 копейки.



Ранее эксперты объясняли предстоящее понижение курса рубля по отношению к доллару падением цен на нефть, уменьшением экспорта из-за санкций, геополитики, а также ослаблением спроса в Китае. Дополнительный фактор — уменьшение доли экспортной выручки, обязательной к возврату в страну.

