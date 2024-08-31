Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 764мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
Последствия грозы: один погиб
От Кремля ждут денег на дороги
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Финансы Куда идет рубль? Сколько будет стоить доллар в сентябре — прогноз

Куда идет рубль? Сколько будет стоить доллар в сентябре — прогноз

Стоит ли ожидать ослабления нацвалюты в первый месяц осени?

5 918
15 комментариев

В последний месяц лета рубль продолжал свое падение. Пика показатели достигли 14 августа. Тогда стоимость одного доллара составляла 92,65 рубля. Затем произошло небольшое снижение. На 30 августа Центральный банк установил курс доллара в размере 91,45 рубля. А что будет в сентябре, чего ожидать от национальной валюты?

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», напомнил, что из-за санкций против Мосбиржи ключевые мировые валюты, кроме юаня, там не торгуются с середины июня. По его словам, участники внешней торговли и другие лица теперь не могут хеджировать свои валютные риски с помощью биржевых инструментов, а курс формируется на межбанковском рынке, который менее ликвиден и более подвержен резким изменениям котировок. Особенно в случае концентрированного спроса на иностранную валюту или ее предложения.

По этой же причине, объясняет эксперт, формирование валютных курсов в значительной степени непрозрачно, как и факторы, влияющие на данный процесс. В таких условиях, продолжает Бабин, очень трудно делать какие-либо прогнозы официального курса рубля.

— Вероятно, он продолжит снижаться в среднесрочной перспективе. Доллар может направиться в район 94–95 рублей. Это обусловлено падением цен на нефть, стартовавшим в начале июля, что с лагом в один–два месяца сокращает валютную выручку экспортеров. К тому же экспорт уменьшается в количественном выражении из-за санкций, геополитики, а также ослабления спроса в Китае. Дополнительным фактором выступает уменьшение в два раза доли экспортной выручки, обязательной к возврату в страну. Тем более в целом курс рубля по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров, — объяснил эксперт.

В «Совкомбанке» ожидают, что курс рубля в сентябре будет стабильным и торговаться в устоявшихся диапазонах 11,3–12,2 за юань, 87–94 за доллар, 97–104 за евро.

Михаил Васильев, главный аналитик этого банка, перечисляет несколько факторов в поддержку рубля, среди которых высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса. Также в пользу национальной валюты, по его словам, выступают снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами из-за санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов, высокие рублевые процентные ставки.

— Негативными факторами для рубля являются геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта, — добавил он.

Радик Енчу, 72.RU

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Курс рубля Рост доллара Иностранная валюта Прогноз аналитика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Akabos
31 августа 2024, 19:48
"97–104 за евро"(с) давайте сразу упростим задачу: от 10 до 1000!
tochilshik
31 августа 2024, 20:18
и у страны и у рубля прогноз один - печальный.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ТОП 5
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00