В Петербурге приступили к последнему этапу реконструкции теплосетей на Кораблестроителей

В Петербурге начался финальный этап реконструкции тепловых сетей на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Проект реализуется группой теплоэнергетических компаний ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе предприятия.

В рамках работ будет обновлено 1682 метра тепловых сетей, специалисты заменят изношенные трубы на современные стальные с пенополиуретановой изоляцией. Новая система также обеспечит оперативный дистанционный контроль состояния трубопроводов, что повысит надежность теплоснабжения.

На время реконструкции жители близлежащих зданий будут получать тепло и горячую воду по временной тепловой сети. В общей сложности на Кораблестроителей уже обновлено 3464 метра тепловых сетей, что составляет две трети от запланированного объема в 5146 метров .



Полная реконструкция запланирована на II квартал 2025 года, а восстановление благоустройства — на теплое время 2025 года .