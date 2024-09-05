В Петербурге приступили к последнему этапу реконструкции теплосетей на Кораблестроителей

В Петербурге начался финальный этап реконструкции тепловых сетей на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Проект реализуется группой теплоэнергетических компаний ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе предприятия.
В рамках работ будет обновлено
На время реконструкции жители близлежащих зданий будут получать тепло и горячую воду по временной тепловой сети. В общей сложности на Кораблестроителей уже обновлено
Полная реконструкция запланирована на II квартал 2025 года, а восстановление благоустройства — на теплое время
В ближайшие пять лет на Васильевском острове заменят 75 километров трубопроводов.
Как ранее писала «Фонтанка», весной этого года специалисты «Теплосети» заменили
Проблемы с горячей водой не покинули василеостровцев и летом. «Теплосеть Санкт-Петербурга» каждый раз объясняла внеплановое отсутствие горячей воды устранением дефектов, обнаруженных в ходе гидравлических испытаний. Трубы, которым больше