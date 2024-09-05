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    В Петербурге приступили к последнему этапу реконструкции теплосетей на Кораблестроителей

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    1 комментарий
    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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    В Петербурге начался финальный этап реконструкции тепловых сетей на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Проект реализуется группой теплоэнергетических компаний ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», рассказали в пресс-службе предприятия.

    В рамках работ будет обновлено 1682 метра тепловых сетей, специалисты заменят изношенные трубы на современные стальные с пенополиуретановой изоляцией. Новая система также обеспечит оперативный дистанционный контроль состояния трубопроводов, что повысит надежность теплоснабжения.

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    На время реконструкции жители близлежащих зданий будут получать тепло и горячую воду по временной тепловой сети. В общей сложности на Кораблестроителей уже обновлено 3464 метра тепловых сетей, что составляет две трети от запланированного объема в 5146 метров.

    Полная реконструкция запланирована на II квартал 2025 года, а восстановление благоустройства — на теплое время 2025 года.

    В ближайшие пять лет на Васильевском острове заменят 75 километров трубопроводов. В 2024 году стартуют работы на участках распределительных сетей «Кораблестроителей», «Наличная», «2–3 линия», «6–7 линия», «10–11 линия» и других. Кроме того, запланировано начало технического перевооружения насосной станции «Парусная».

    Как ранее писала «Фонтанка», весной этого года специалисты «Теплосети» заменили 444 метра изношенных труб на Кораблестроителей. Зимой на участке забил мощный фонтан кипятка, тогда пострадали 10 автомобилей, владельцам которых пообещали возместить ущерб. В результате аварии без воды на ночь остались жители 500 квартир на Васильевском острове.

    Проблемы с горячей водой не покинули василеостровцев и летом. «Теплосеть Санкт-Петербурга» каждый раз объясняла внеплановое отсутствие горячей воды устранением дефектов, обнаруженных в ходе гидравлических испытаний. Трубы, которым больше 25 лет, проверяли дважды. В середине июля число дефектов перевалило за 170.

    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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    Комментарии 1

    Батарейкин05 Сен 2024 в 18:15
    Начнут выкорчевывать пни от деревьев, которые выросли на выкопанном грунте?
    +1−0
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