Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

вос.

 774мм 48%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Скандал с квадроберами
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Прохождение квеста закончилось для студентов Башкирии в больнице. Они упали с высоты второго этажа

Прохождение квеста закончилось для студентов Башкирии в больнице. Они упали с высоты второго этажа

1 359
Написать комментарий

В городе Стерлитамаке в Башкирии трое молодых людей упали с высоты во время прохождения квеста. Пострадавшим оказывается медпомощь, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан 5 сентября.

По предварительным данным, около 11 вечера 31 августа трое ребят, среди которых несовершеннолетний, пришли на развлекательную игру. В процессе выполнения заданий они сорвались с окна второго этажа, получив различные травмы. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Действиям организатора мероприятия также будет дана правовая оценка.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре республики.

Ранее «Фонтанка» писала о трагедии в квест-комнате в Махачкале. Помещение для игры, расположенное в подвале дома, загорелось, когда внутри были две посетительницы. Одна получила тяжелое отравление угарным газом и умерла вскоре после госпитализации. Вторую с ожогами 100% поверхности тела еще несколько часов пытались спасти, но она тоже скончалась. В результате в СИЗО отправились двое аниматоров, в чьих действиях СК усматривает состав преступления. Позднее был задержан и владелец квест-рума.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40