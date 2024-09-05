Прохождение квеста закончилось для студентов Башкирии в больнице. Они упали с высоты второго этажа

В городе Стерлитамаке в Башкирии трое молодых людей упали с высоты во время прохождения квеста. Пострадавшим оказывается медпомощь, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан 5 сентября.



По предварительным данным, около 11 вечера 31 августа трое ребят, среди которых несовершеннолетний, пришли на развлекательную игру. В процессе выполнения заданий они сорвались с окна второго этажа, получив различные травмы. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Действиям организатора мероприятия также будет дана правовая оценка.



«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре республики.



Ранее «Фонтанка» писала о трагедии в квест-комнате в Махачкале. Помещение для игры, расположенное в подвале дома, загорелось, когда внутри были две посетительницы. Одна получила тяжелое отравление угарным газом и умерла вскоре после госпитализации. Вторую с ожогами 100% поверхности тела еще несколько часов пытались спасти, но она тоже скончалась. В результате в СИЗО отправились двое аниматоров, в чьих действиях СК усматривает состав преступления. Позднее был задержан и владелец квест-рума.