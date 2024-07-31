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    По делу махачкалинского «Дома ужасов», в котором сгорели две девушки, задержан владелец

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    Владелец квест-рума «Дом ужасов» Гусейн Ибрагимов задержан в качестве подозреваемого по делу об оказании небезопасных услуг. Он может составить компанию двум арестованным аниматорам.

    О задержании Ибрагимова в качестве подозреваемого сообщает управление СК в регионе. Он уже допрошен, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

    Ранее в СИЗО отправились двое аниматоров, в чьих действиях СК усматривает состав преступления.

    Один из аниматоров рассказал, что во время квеста ради усиления эффекта от квеста поджег перчатку, но не рассчитал количество горючего. Начался пожар, две прикованные девушки погибли — одна из-за отравления угарным газом, вторая из-за ожогов 100 процентов тела. Владелец «Дома ужасов» сообщал, что ликвидирует ИП и закрывает этот бизнес. Он также отмечал, что «если надо» он понесет наказание.

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