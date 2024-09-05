Bild: в попавшем под удар ВС РФ училище в Полтаве проходили обучение военные со всей Украины

Бывшее Полтавское командное училище связи имени маршала Москаленко занималось обучением военных Вооруженных сил Украины со всей страны, в том числе с фронта. Об этом 5 сентября пишет Bild со ссылкой на источники. По учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве Вооруженные силы РФ нанесли удар двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер-М».



Удар издание назвало «одним из самых разрушительных» с момента начала боевых действий. При этом журналисты не смогли проверить информацию украинских властей, что помимо училища также пострадала и больница.



МЧС Украины сообщало, что в результате ракетного удара погибли не менее 54 человек, а пострадали около трехсот.



Пресс-служба Минобороны России уточняла, что российские военные нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где осуществляется подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, участвующих в атаках на РФ.

