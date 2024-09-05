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Общество Bild: в попавшем под удар ВС РФ училище в Полтаве проходили обучение военные со всей Украины

Bild: в попавшем под удар ВС РФ училище в Полтаве проходили обучение военные со всей Украины

3 931
36 комментариев

Бывшее Полтавское командное училище связи имени маршала Москаленко занималось обучением военных Вооруженных сил Украины со всей страны, в том числе с фронта. Об этом 5 сентября пишет Bild со ссылкой на источники. По учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве Вооруженные силы РФ нанесли удар двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер-М».

Удар издание назвало «одним из самых разрушительных» с момента начала боевых действий. При этом журналисты не смогли проверить информацию украинских властей, что помимо училища также пострадала и больница.

МЧС Украины сообщало, что в результате ракетного удара погибли не менее 54 человек, а пострадали около трехсот.

Пресс-служба Минобороны России уточняла, что российские военные нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где осуществляется подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, участвующих в атаках на РФ.

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Комментарии
36
Рострелли
5 сентября 2024, 15:40
А чо лахта на работе? У вас же праздник в кои - то веки.
280648886
5 сентября 2024, 15:50
BILD????- верим верим верим!!!
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