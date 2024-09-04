Россия ударила ракетами по оборонным предприятиям во Львове и тренировочному лагерю в Полтаве

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по двум украинским городам, в которых располагаются учебно-тренировочный центр ВСУ и оборонные предприятия. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что российские военные нанесли высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где осуществляется подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, участвующих в атаках на РФ.

Аэробаллистические комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львове, где, по данным Минобороны, Украина собирает и ремонтирует электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.