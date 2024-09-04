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Власть Происшествия Боевые действия Россия ударила ракетами по оборонным предприятиям во Львове и тренировочному лагерю в Полтаве

Россия ударила ракетами по оборонным предприятиям во Львове и тренировочному лагерю в Полтаве

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19 комментариев

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по двум украинским городам, в которых располагаются учебно-тренировочный центр ВСУ и оборонные предприятия. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что российские военные нанесли высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где осуществляется подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, участвующих в атаках на РФ.

Аэробаллистические комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львове, где, по данным Минобороны, Украина собирает и ремонтирует электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.

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Комментарии
20
на склоне холма
4 сентября 2024, 13:00
Россия никого не ударяла, за каждым ударом стоит тот, кто отдал приказ, и тот, кто его исполнил. Они - не Россия.
Панкихой
4 сентября 2024, 12:35
Видели мы эти "оборонные предприятия".
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