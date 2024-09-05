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Общество Россия уже одержала победу в СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов

Россия уже одержала победу в СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов

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25 комментариев

Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале 5 сентября.

«Как я всегда говорю: в данной СВО мы уже выиграли», — сказал он в видеообращении.

Дальнейшая задача россиян состоит в том, чтобы стать одной большой семьей, готовой к возможным вызовам, заключил Алаудинов.

Ранее ситуацию в зоне специальной военной операции прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Сегодня на сессии Восточного экономического форума он заявил, что у Вооруженных сил РФ давно не было таких территориальных приобретений, как сейчас. По словам главы государства, противник ослабил себя на ключевых направлениях, в то время как российские войска ускорили наступательные операции.

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Комментарии
25
Фокусник Данилин
5 сентября 2024, 12:26
Сегодня вечером в Московии салют и концерт Охлобыстина....
gatsby55
5 сентября 2024, 12:29
Жителям Белгорода и Курска этот юмор непонятен.
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