«Давно не было таких приобретений территориальных». Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

У Вооруженных сил РФ давно не было таких территориальных приобретений, как сейчас. Об этом президент России Владимир Путин сказал 5 сентября на сессии Восточного экономического форума, комментируя ситуацию в зоне СВО и на российской границе. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.



«Давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера группировка «Восток» в один удар захватила треугольник — 7 на 5 километров. Успешно действует и группировка «Центр» на Покровском направлении», — уточнил Путин. Он отметил, что «приобретения» на данный момент исчисляются квадратными километрами.

Также Владимир Путин поделился более общими данными о происходящем в зоне спецоперации и на границе. «Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его [противника] с приграничных территорий. Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит», — уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что противник ослабил себя на ключевых направлениях, в то время как российские войска ускорили наступательные операции.

Помимо этого, президент страны призвал поддерживать тех, кто сейчас проходит через страдания и преодоления.

«Священный долг Вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — сказал глава государства.