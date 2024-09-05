Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

вос.

 775мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Власть «Давно не было таких приобретений территориальных». Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

«Давно не было таких приобретений территориальных». Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

4 589
59 комментариев

У Вооруженных сил РФ давно не было таких территориальных приобретений, как сейчас. Об этом президент России Владимир Путин сказал 5 сентября на сессии Восточного экономического форума, комментируя ситуацию в зоне СВО и на российской границе. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера группировка «Восток» в один удар захватила треугольник — 7 на 5 километров. Успешно действует и группировка «Центр» на Покровском направлении», — уточнил Путин. Он отметил, что «приобретения» на данный момент исчисляются квадратными километрами.

Также Владимир Путин поделился более общими данными о происходящем в зоне спецоперации и на границе. «Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его [противника] с приграничных территорий. Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит», — уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что противник ослабил себя на ключевых направлениях, в то время как российские войска ускорили наступательные операции.

Помимо этого, президент страны призвал поддерживать тех, кто сейчас проходит через страдания и преодоления.

«Священный долг Вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — сказал глава государства.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
61
AndrewBarsik
5 сентября 2024, 11:35
Удивительная особенность - рассказывать не про то, что всех интересует, а про то, что самому интересно. Возраст! Что поделаешь?
281614283
5 сентября 2024, 11:36
В 21 веке такой ценой приобретать территории - нечего хуже нет. Через 100 лет границ на Земле не будет, но это ему не понять никогда.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
Новости компаний
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00