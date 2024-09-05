Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

вос.

 775мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Путин: глубоководный порт может появиться в Приморье с участием Белоруссии и Китая

Путин: глубоководный порт может появиться в Приморье с участием Белоруссии и Китая

1 183
11 комментариев

Новый глубоководный порт может быть построен в Приморье при участии белорусских и китайских компаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства попросил Госдуму и правительство ускорить подготовку законопроектов для создания первой в России международной территории опережающего развития. Планируется, что ТОР появится в Приморском крае.

«Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — отметил Путин.

Помимо этого, президент России рассказал о создании пилотного проекта для обработки БПЛА. Его будут реализовывать на Дальнем Востоке.

«Организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. <...> Продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал Путин.

Российский лидер предложил вариант строительства АЭС на Дальнем Востоке.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин.

Помимо планов президент рассказал и о текущей ситуации на Дальнем Востоке. В частности — об инвестициях в эту часть страны.

«Результаты этих вложений тоже наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тысяч рабочих мест», — подчеркнул глава государства.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. ВЭФ начался 3 сентября, завершится завтра — 6-го числа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Владимир Путин Дальний Восток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Cashmare
5 сентября 2024, 12:05
это в смысле для крейсера "москва"?
VKuser174198221
5 сентября 2024, 11:13
....счастливый дедушка рассказывает....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
Новости компаний
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00