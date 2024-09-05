Путин: глубоководный порт может появиться в Приморье с участием Белоруссии и Китая

Новый глубоководный порт может быть построен в Приморье при участии белорусских и китайских компаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства попросил Госдуму и правительство ускорить подготовку законопроектов для создания первой в России международной территории опережающего развития. Планируется, что ТОР появится в Приморском крае.

«Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — отметил Путин.

Помимо этого, президент России рассказал о создании пилотного проекта для обработки БПЛА. Его будут реализовывать на Дальнем Востоке.

«Организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. <...> Продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал Путин.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин.

