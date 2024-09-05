Путин: глубоководный порт может появиться в Приморье с участием Белоруссии и Китая

Новый глубоководный порт может быть построен в Приморье при участии белорусских и китайских компаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства попросил Госдуму и правительство ускорить подготовку законопроектов для создания первой в России международной территории опережающего развития. Планируется, что ТОР появится в Приморском крае.
«Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — отметил Путин.
Помимо этого, президент России рассказал о создании пилотного проекта для обработки БПЛА. Его будут реализовывать на Дальнем Востоке.
«Организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. <...> Продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал Путин.
Российский лидер предложил вариант строительства АЭС на Дальнем Востоке.
«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин.
Помимо планов президент рассказал и о текущей ситуации на Дальнем Востоке. В частности — об инвестициях в эту часть страны.
«Результаты этих вложений тоже наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тысяч рабочих мест», — подчеркнул глава государства.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. ВЭФ начался 3 сентября, завершится завтра — 6-го числа.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.