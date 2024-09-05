Арестовано имущество жены фигуранта дела о мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны РФ

Суд в Москве арестовал имущество супруги одного из фигурантов дела о хищении средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку бронежилетов. По версии следствия, объекты недвижимости и автомобиль появились у жены начальника службы безопасности ГК «Пикет» Михаила Кальченко сразу после того, как было совершено преступление.
Как сообщает РИА Новости в четверг, 5 сентября, среди арестованного имущества — земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 «квадратов», а также автомобиль. Суд не получил необходимых доказательств, чтобы подтвердить, что имущество было куплено не на деньги от хищений мужа.
В апреле этого года суд арестовал руководство группы компаний «Пикет» за мошенничество в особо крупном размере. Гендиректора Андрея Есипова, финансового директора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко обвиняют в махинациях на 2 миллиарда рублей.
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные по госконтракту Минобороны. Ведомство получило 20 тысяч некачественных бронежилетов и «плитников», которые не соответствуют условиям контракта. Все фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.
В мае 2024 года суд арестовал бизнес-центр в Москве, три участка в Подмосковье, акции и доли ряда компаний, а также 22 счета в различных банках, на которые, как считает следствие, поступили деньги, вырученные от поставок группой компаний «Пикет» некачественных бронежилетов.