Арестовано имущество жены фигуранта дела о мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны РФ

Суд в Москве арестовал имущество супруги одного из фигурантов дела о хищении средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку бронежилетов. По версии следствия, объекты недвижимости и автомобиль появились у жены начальника службы безопасности ГК «Пикет» Михаила Кальченко сразу после того, как было совершено преступление.



Как сообщает РИА Новости в четверг, 5 сентября, среди арестованного имущества — земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 «квадратов», а также автомобиль. Суд не получил необходимых доказательств, чтобы подтвердить, что имущество было куплено не на деньги от хищений мужа.