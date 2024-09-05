Костин: ОСК собирается модернизировать верфи в Петербурге

Глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ, как сообщает 5 сентября РБК, рассказал о нынешней ситуации и планах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая с 2023 года находится в управлении финансового института. ОСК под управлением ВТБ будет строить одну верфь во Владивостоке и дополнительно модернизировать верфи на Северо-Западе, прежде всего в Санкт-Петербурге.

«Там четыре верфи находятся. Некоторые из них требуют большей модернизации, некоторые меньшей», — отметил Костин.

Основная задача, считает Костин, — «создать современное производство именно для гражданских судов», на это будет нацелено строительство верфи во Владивостоке.



«У нас на повестке дня нужно говорить о развитии гражданского флота, который в России практически отсутствует», — комментирует Костин.

Сейчас уровень перевозки грузов на российских судах, по его словам, составляет 2% против 50% в советское время. Причем перевозки осуществляются судами, которые произведены еще в СССР.



Также Костин сообщил о результатах аудита ОСК. Минфин по просьбе ВТБ несколько месяцев анализировал финансовое состояние корпорации и пришел к выводу, что дефицит средств с перспективой до 2030 года составляет 1,029 трлн руб. Именно эти 5 лет корпорация будет находиться в управлении ВТБ.



«Дефицит денежных средств — это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов», — отметил Костин.

«Это не развитие, это вообще не инвестиции. Это нынешнее состояние, чтобы прожить пять лет и не завалиться», — добавил он.

Пока речи о планах, по его словам, не идет. Сейчас ОСК — «это 85% военка» и «95% оборонзаказа в области морского флота».



Покрытие дефицита в ОСК будет происходить в том числе за счет дивидендов ВТБ, которые причитаются государству как контролирующему акционеру (в том числе по привилегированным акциям). Также Костин допустил, что на поддержку ОСК могут пойти и госсредства из внебюджетных фондов.

