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    Костин: ОСК собирается модернизировать верфи в Петербурге

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    3 комментария

    Глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ, как сообщает 5 сентября РБК, рассказал о нынешней ситуации и планах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая с 2023 года находится в управлении финансового института. ОСК под управлением ВТБ будет строить одну верфь во Владивостоке и дополнительно модернизировать верфи на Северо-Западе, прежде всего в Санкт-Петербурге.

    «Там четыре верфи находятся. Некоторые из них требуют большей модернизации, некоторые меньшей», — отметил Костин.

    Основная задача, считает Костин, — «создать современное производство именно для гражданских судов», на это будет нацелено строительство верфи во Владивостоке.

    «У нас на повестке дня нужно говорить о развитии гражданского флота, который в России практически отсутствует», — комментирует Костин.

    Сейчас уровень перевозки грузов на российских судах, по его словам, составляет 2% против 50% в советское время. Причем перевозки осуществляются судами, которые произведены еще в СССР.

    Также Костин сообщил о результатах аудита ОСК. Минфин по просьбе ВТБ несколько месяцев анализировал финансовое состояние корпорации и пришел к выводу, что дефицит средств с перспективой до 2030 года составляет 1,029 трлн руб. Именно эти 5 лет корпорация будет находиться в управлении ВТБ.

    «Дефицит денежных средств — это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов», — отметил Костин.

    «Это не развитие, это вообще не инвестиции. Это нынешнее состояние, чтобы прожить пять лет и не завалиться», — добавил он.

    Пока речи о планах, по его словам, не идет. Сейчас ОСК — «это 85% военка» и «95% оборонзаказа в области морского флота».

    Покрытие дефицита в ОСК будет происходить в том числе за счет дивидендов ВТБ, которые причитаются государству как контролирующему акционеру (в том числе по привилегированным акциям). Также Костин допустил, что на поддержку ОСК могут пойти и госсредства из внебюджетных фондов.

    В мае Костин дал большое интервью «Фонтанке». Он, в частности, рассказывал, что прибыль банка ВТБ по итогам 2024 года может составить около 500 млрд руб., что ВТБ планирует построить в Петербурге концертный зал, сравнимый с «Зарядьем», а вторую очередь Пулково могут начать возводить через год. Также он предложил снести «Кресты».

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.

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    ОСКВТБСудоверфьСудостроение
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    Комментарии 3

    VKuser17419822105 Сен 2024 в 10:37
    Боюсь, что в России не только построить современное судно уже невозможно , но и спроектировать его уже никто не может.....
    +0−0
    Слава России!05 Сен 2024 в 10:30
    только щепки в разные стороны от усердия пильщиков
    +0−0
    VKuser17419822105 Сен 2024 в 10:29
    Флот создается и суда строятся под планируемый объем перевозок.....С чего вдруг он вырастет?
    +0−0
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