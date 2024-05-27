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    Как французы Бастилию. Костин предложил снести «Кресты» в Петербурге

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    Бывший следственный изолятор «Кресты» можно снести и на освободившемся месте сделать что-то хорошее, например парк. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке» 27 мая.

    «Вот зачем сохранять "Кресты"? Это тюрьма, место скорби. Здесь надо делать что-то хорошее, пусть парк, например. <...> Французы вот снесли Бастилию и, по-моему, не очень переживают по этому поводу. Снесли и поставили табличку "Здесь танцуют, и все будет хорошо"», — сказал глава ВТБ.

    Костин напомнил, что в настоящее время бывший СИЗО № 1 является вновь выявленным памятником и с таким статусом так и будет «болтаться». Глава ВТБ пояснил, что дать комплексу вторую жизнь и приспособить под что-то современное сложно и «точно очень дорого» из-за большого количества ограничений и ауры.

    Ранее стало известно, что «ДОМ.РФ» готовит комплекс «Крестов» к реализации с торгов без двух объектов: здания общежития сотрудников ФСИН и храма святого Александра Невского.

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