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    Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в 2%

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    3 комментария

    Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на ВЭФ, предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – на уровне 2% годовых.

    Он также поручил дополнительно выделить 100 млрд рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. Главная цель этих планов - повышение качества жизни людей, динамику выполнения власти будут отслеживать ежегодно.

    Кроме того, президент поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета..

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    Комментарии 3

    azatoth05 Сен 2024 в 09:45
    Кому туда надо? Там уже всё что можно было спереть на вторчермет спёрли. Спёрли даже то что нельзя было спереть, от того отопление отваливается. Работы нормальной (менеджером по логистике, по закупкам) нету. Местные люди жесткие, где сядешь там и слезешь.
    Все в Питер поедут из Омска и прочего Забайкалья. Тут вся жизнь. Местные понастроили тут всякого, еще два поколения можно ломать и разворовывать.
    +0−0
    -4*05 Сен 2024 в 09:38
    Кому она нужна там?!
    В СССР бесплатно давали жильё, пока не пришёл гарант с шайкой!
    +1−0
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