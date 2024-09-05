Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в 2%

Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на ВЭФ, предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – на уровне 2% годовых.

Он также поручил дополнительно выделить 100 млрд рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. Главная цель этих планов - повышение качества жизни людей, динамику выполнения власти будут отслеживать ежегодно.

Кроме того, президент поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.