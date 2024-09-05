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    В четырёх регионах отражены атаки безэкипажных катеров, БПЛА и РСЗО «Ольха»

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    2 комментария

    Минобороны отчитывается о пресечении ночью 5 сентября атак с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по российским объектам.

    В Белгородской области силы ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника. Над Курской областью сбиты три БПЛА, над Брянской два. Два безэкипажных катера уничтожены дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря.

    Ночью, напомним, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки катеров.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале трижды за ночь писал об уничтожении беспилотников. По его словам, никто не пострадал.

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    Комментарии 2

    gatsby5505 Сен 2024 в 07:49
    Новости о БПЛА как прогноз погоды - выходят каждое утро и всегда далеки от реальности.
    +5−1
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