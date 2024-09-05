В четырёх регионах отражены атаки безэкипажных катеров, БПЛА и РСЗО «Ольха»

Минобороны отчитывается о пресечении ночью 5 сентября атак с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по российским объектам.

В Белгородской области силы ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника. Над Курской областью сбиты три БПЛА, над Брянской два. Два безэкипажных катера уничтожены дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря.

Ночью, напомним, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки катеров.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале трижды за ночь писал об уничтожении беспилотников. По его словам, никто не пострадал.