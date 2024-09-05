«Не выходить на улицу». Атака безэкипажных катеров в Новороссийске

Беспокойная ночь в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в 1:23 объявил об угрозе атаки безэкипажных катеров. Жителям первой береговой линии рекомендовано не выходить на улицу, не подходить к окнам, а лучше укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

В 2:27 Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. В 4:13 предупредил, что в районе набережной ограничено движение транспорта, закрыты пляжи, гулять по набережной запрещено.

«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — отметил глава города.

UPD: В 7:59 Кравченко объявил об отмене сигнала атаки. Движение по набережной открыто.