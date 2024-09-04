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Власть Киев анонсировал создание Министерства возвращения украинцев и объяснил смысл «большой перезагрузки правительства»

Киев анонсировал создание Министерства возвращения украинцев и объяснил смысл «большой перезагрузки правительства»

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6 комментариев

На Украине 4 сентября по итогам заседания парламентской фракции партии «Слуга народа» была «наработана картина кадровых ротаций для усиления государства», подразумевающая смену более 50% правительства. Об этом сообщил лидер партии Давид Арахамия.

Так, по его сведениям:

— замглавы офиса президента Алексей Кулеба станет вице-премьером и возглавит объединенные министерства регионального развития и министерства реинтеграции;

— глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин перейдет в офис президента, где продолжит заниматься вопросами вооружений и инфраструктуры*;

— вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина возглавит Миневроинтеграции, объединенное с Минюстом;

Наталья Калмыкова станет главой министерства ветеранов;

Ирина Верещук — замглавы офиса президента, Герман Сметанин — главой Минстратегпрома, Матвей Бедный — министром молодежи и спорта, Николай Точицкий — главой минкульта, глава Фонда госимущества Виталий Коваль — министром агрополитики, Светлана Гринчук — министром экологии.

Также в отставку подали глава министерства юстиции Денис Малюська, глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма.

По словам Арахамии, парламентарии обсудили также создание новой институции в кабмине с рабочим названием «Министерство возвращения украинцев». Сейчас подыскивается подходящий кандидат, который мог бы его возглавить.

По данным украинских СМИ, глава МИД Кулеба, занимающий свой пост с 2020 года, намерен сосредоточиться на укреплении отношений Украины с НАТО. Сменить его может первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига или замруководителя офиса президента Николай Точицкий. Отставка Кулебы может произойти за две недели до начала в Нью-Йорке 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД считается верным соратником Зеленского, и новость о том, что он подал в отставку, стала полной неожиданностью. Тем не менее в вину ему могут ставить тот факт, что ему так и не удалось убедить западных партнеров Киева предоставить ВСУ разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

«Правительство Украины будет обновлено более чем на 50%, как и обещали», — заявил Арахамия.

Газета The Financial Times писала, что перестановки в правительстве могут быть частью плана Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации.

Сам президент Украины пояснил перестановки в кабинете министров «чрезвычайно важной» осенью.

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ПО ТЕМЕ
Киев Украина Правительство Перестановки Кабмин Давид Арахамия Слуга народа НАТО Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба
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Комментарии
6
Су Люк Ын
4 сентября 2024, 23:38
добрая Новость для таких как Мы!
Цепной пёс кровавого прижима
4 сентября 2024, 23:55
Министерство возвращения украинцев - это будут филиалы ТЦК в Европе?
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