Киев анонсировал создание Министерства возвращения украинцев и объяснил смысл «большой перезагрузки правительства»

По данным украинских СМИ, глава МИД Кулеба, занимающий свой пост с 2020 года, намерен сосредоточиться на укреплении отношений Украины с НАТО. Сменить его может первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига или замруководителя офиса президента Николай Точицкий. Отставка Кулебы может произойти за две недели до начала в Нью-Йорке 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД считается верным соратником Зеленского, и новость о том, что он подал в отставку, стала полной неожиданностью. Тем не менее в вину ему могут ставить тот факт, что ему так и не удалось убедить западных партнеров Киева предоставить ВСУ разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.