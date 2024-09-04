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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения домашних собак на жителей Всеволожска

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения домашних собак на жителей города Всеволожска в Ленинградской области. Об этом вечером 4 сентября сообщила пресс-служба СК.

    Поручение о возбуждении уголовного дела дано и. о. руководителя СУ СК России по Ленобласти Дмитрию Митяеву; он также должен будет доложить главе Следкома об установленных обстоятельствах.

    «В социальных медиа сообщается, что в одном из ЖК Всеволожска две собаки систематически нападают на людей, их хозяйка при этом мер не принимает и оправдывает поведение своих питомцев», — говорится в пресс-релизе.

    Накануне «Фонтанка» рассказала, как два бультерьера держат в страхе взрослых и детей, проживающих в ЖК Gröna Lund во Всеволожске, и не раз кусали местных жителей. После этого собаку, напавшую на трехлетнего мальчика, забрали у хозяйки для ветеринарного обследования, а местная прокуратура организовала проверку произошедшего.

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