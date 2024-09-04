«Вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми»: ХАМАС выложил видео с посланием Нетаньяху убитого в Газе россиянина

Лобанов на иврите рассказал, что он с остальными заложниками находятся в крайне тяжелом положении: им не хватает воды, еды и предметов личной гигиены. Заложники находятся в состоянии постоянного страха, испытывают проблемы со сном.

Палестинская группировка ХАМАС опубликовала видео с «последним посланием» 32-летнего заложника Александра Лобанова, гражданина России и Израиля, обращенное к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству еврейского государства.

В своем обращении к израильскому премьеру и членам правительства Лобанов обвиняет их в том, что они «пренебрегли заложниками 7 октября».

«Вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми. Вы просто убиваете нас тем, что не пошли на сделку», — говорит россиянин, находящийся в плену у ХАМАС, повторяя отдельные реплики по несколько раз.