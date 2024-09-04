«Вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми»: ХАМАС выложил видео с посланием Нетаньяху убитого в Газе россиянина

Палестинская группировка ХАМАС опубликовала видео с «последним посланием» 32-летнего заложника Александра Лобанова, гражданина России и Израиля, обращенное к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству еврейского государства.
Лобанов на иврите рассказал, что он с остальными заложниками находятся в крайне тяжелом положении: им не хватает воды, еды и предметов личной гигиены. Заложники находятся в состоянии постоянного страха, испытывают проблемы со сном.
В своем обращении к израильскому премьеру и членам правительства Лобанов обвиняет их в том, что они «пренебрегли заложниками 7 октября».
«Вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми. Вы просто убиваете нас тем, что не пошли на сделку», — говорит россиянин, находящийся в плену у ХАМАС, повторяя отдельные реплики по несколько раз.
В субботу тела Лобанова и еще пятерых заложников были обнаружены в секторе Газа — они были убиты с близкого расстояния 29 августа или ранним утром 30-го. В настоящий момент в плену ХАМАС из захваченных в заложники 255 человек остаются примерно 101, 35 из которых мертвы. Освободить удалось 154 человека, 37 из которых также погибли.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1 200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия Обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников.