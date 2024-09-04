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Общество Самолетами и болотоходами по лесам Ленобласти развозят приманки от бешенства

Самолетами и болотоходами по лесам Ленобласти развозят приманки от бешенства

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4 комментария

В Ленинградской области стартовала осенняя кампания по вакцинации диких животных от бешенства. Как она проходит, 4 сентября рассказали в Госветслужбе Ленобласти.

Для вакцинации специалисты государственной ветеринарной службы используют специальные приманки. Вакцину раскладывают по лесам, заповедникам и особо охраняемым природным территориям, где обитают дикие плотоядные и бродячие собаки.

Чтобы доставить приманки в труднодоступные места, ветврачи используют спецтехнику, включая квадроциклы, болотоходы и шерпы, и даже малую авиацию. Для этого начальник областного противоэпизоотического отряда Егор Шутов подписал договор с директором аэродрома «Гостилицы» Владимиром Артикульным.

Приманка с вакциной представляет собой брикет из съедобных продуктов с капсулой, пишет 47News. Как отмечают в Госветслужбе, этот метод и сама вакцина безопасны и безвредны как для животных, в том числе уже вакцинированных от бешенства, так и для окружающей среды или человека. Всего в этом году по лесам Ленобласти разложат 1050 тысяч доз.

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Ленинградская область Вакцинация Бешенство Вакцина от бешенства Животные
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Комментарии
4
Ser_N0771
4 сентября 2024, 22:23
читая новости хочется порекомендовать не развозить по лесам приманки от бешенства, а раздавать народонаселению...
Дондигидон
4 сентября 2024, 23:10
Александру Дмитричу бы приманку пожевать
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