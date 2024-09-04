Не кольцевая и не ЗСД. В Петербурге определили запретные зоны для беспилотных автомобилей

Комитет по транспорту разработал перечень дорог, на которых будет ограничено движение «высокоавтоматизированных транспортных средств 1-й категории». Это беспилотные автомобили.



Проект постановления городского правительства опубликован 4 сентября. В списке адресов, где ограничат их эксплуатацию, участки КАД и ЗСД в границах Петербурга, Приморское шоссе и Приморский проспект.



Это не первый раз, когда комтранс составляет подобный список. Год назад такой же проект уже публиковался, причем пунктов в нем было больше.



Напомним, экспериментальный правовой режим для беспилотников был введен в 37 населенных пунктах, включая Петербург, а также на магистрали М-11. Каждый регион должен разработать перечень дорог, где их эксплуатация будет ограничена.



В 2023 году по трассе М-11 поехали грузовики с автоматическим управлением (хотя и с оператором в кабине), полностью беспилотное движение обещали внедрить в 2025–2026 годах. «Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств, помимо «дочки» КамАЗа еще зашел «Сберавтотех», и осенью мы ждем туда еще и «Яндекс». К концу года будет 43 транспортных средства минимум, которые будут перевозить грузы, и в планах на следующий год довести это количество до 100», — рассказывал в июле замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Однако в перспективе беспилотное движение не только между городами, но и по их территории от отправителя до получателя. Кроме того, в правительстве сформулировали предложение по расширению географии и созданию маршрута Петербург — Москва — Казань».