Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +30

0 м/c,

штиль.

 773мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Не кольцевая и не ЗСД. В Петербурге определили запретные зоны для беспилотных автомобилей

Не кольцевая и не ЗСД. В Петербурге определили запретные зоны для беспилотных автомобилей

757
1 комментарий

Комитет по транспорту разработал перечень дорог, на которых будет ограничено движение «высокоавтоматизированных транспортных средств 1-й категории». Это беспилотные автомобили.

Проект постановления городского правительства опубликован 4 сентября. В списке адресов, где ограничат их эксплуатацию, участки КАД и ЗСД в границах Петербурга, Приморское шоссе и Приморский проспект.

Это не первый раз, когда комтранс составляет подобный список. Год назад такой же проект уже публиковался, причем пунктов в нем было больше.

Напомним, экспериментальный правовой режим для беспилотников был введен в 37 населенных пунктах, включая Петербург, а также на магистрали М-11. Каждый регион должен разработать перечень дорог, где их эксплуатация будет ограничена.

В 2023 году по трассе М-11 поехали грузовики с автоматическим управлением (хотя и с оператором в кабине), полностью беспилотное движение обещали внедрить в 2025–2026 годах. «Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств, помимо «дочки» КамАЗа еще зашел «Сберавтотех», и осенью мы ждем туда еще и «Яндекс». К концу года будет 43 транспортных средства минимум, которые будут перевозить грузы, и в планах на следующий год довести это количество до 100», — рассказывал в июле замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Однако в перспективе беспилотное движение не только между городами, но и по их территории от отправителя до получателя. Кроме того, в правительстве сформулировали предложение по расширению географии и созданию маршрута Петербург — Москва — Казань».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 17:01
Приморское шоссе и Приморский проспект. странное исключение однако. хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Новости компаний
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
Новости компаний
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50