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Происшествия Человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова

Человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова

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11 комментариев

Жуткая находка заставила жителя Петербурга позвонить в полицию: гуляя по намыву, он наткнулся на часть человеческой ноги. Конечность в состоянии гнилостных изменений была выброшена водой на набережную Миклухо-Маклая. Ногу забрали в морг на экспертизу. В ГСУ СК по Петербургу «Фонтанке» 4 сентября сообщили, что проводят проверку.

Чуть более двух недель назад спасатели извлекли из Невы тело мужчины без ног. На вид погибшему было 35–40 лет. Его ли конечность вынесло на берег намыва, установят эксперты.

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Комментарии
11
гастарбайтер
4 сентября 2024, 15:49
Ну как тут не пошутить про петербургские традиции...
Entrenador2005
4 сентября 2024, 15:47
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