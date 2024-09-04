В Петербурге гражданина Украины с российским ВНЖ отправили на СВО, но отказали в положенной выплате

Проживающего в Петербурге гражданина Украины с российским ВНЖ мобилизовали в 2022 году, но по возвращении из зоны СВО отказали в предоставлении выплаты, объяснив это тем, что на тот момент он не был гражданином РФ. Детали этого дела рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.



Юрия в зону СВО отправили в декабре 2022 года, а уже в июле 2023-го уволили в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Через пять месяцев, в декабре, гражданин Украины приобрел второе гражданство, получив российский паспорт.



После этого Юрий обратился в администрацию Колпинского района за выплатой, которая полагалась по постановлению Правительства РФ N° 895 от 28.09.2022. Но в апреле 2024 года он получил отказ. В руководстве района ему объяснили, что на момент мобилизации Юрий не был гражданином России, поэтому и денег ему ждать не стоит.



Мужчина обратился в прокуратуру, а ее сотрудники — в суд. Там постановили, что Юрий исполнил свой конституционный долг и обязанность по защите страны, поэтому имеет право на льготы и выплаты. Отказ администрации признали незаконным и обязали выплатить натурализованному гражданину РФ положенные ему деньги, рассказала Лебедева.

