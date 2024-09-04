Нападающий «Зенита» Соболев: понимаю, что не смогу стать своим для части петербургских фанатов

Новичок футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев понимает, что может никогда не стать своим для некоторых болельщиков петербургской команды. Об этом он заявил 4 сентября во время презентации в фирменном магазине «Зенита» на Невском, 20.
«Я понимаю, что, возможно, меня никогда не примет часть фанатов «Зенита». Болельщиков, части футбола, всегда так происходит. Но, опять же, все зависит только от меня, от моей игры, от моей самоотдачи. И если я буду показывать хорошую игру и приносить пользу клубу, я думаю, что таких болельщиков, наверное, будет немного. Я на это очень надеюсь», — заявил Александр.
Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 29 августа. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три сезона с возможностью продления еще на один. Тогда же он обратился к болельщикам сине-бело-голубых с просьбой дать ему «маленький шансик стать своим».
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