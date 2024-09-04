Нападающий «Зенита» Соболев: понимаю, что не смогу стать своим для части петербургских фанатов

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Новичок футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев понимает, что может никогда не стать своим для некоторых болельщиков петербургской команды. Об этом он заявил 4 сентября во время презентации в фирменном магазине «Зенита» на Невском, 20.



Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Я понимаю, что, возможно, меня никогда не примет часть фанатов «Зенита». Болельщиков, части футбола, всегда так происходит. Но, опять же, все зависит только от меня, от моей игры, от моей самоотдачи. И если я буду показывать хорошую игру и приносить пользу клубу, я думаю, что таких болельщиков, наверное, будет немного. Я на это очень надеюсь», — заявил Александр.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 29 августа. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три сезона с возможностью продления еще на один. Тогда же он обратился к болельщикам сине-бело-голубых с просьбой дать ему «маленький шансик стать своим».