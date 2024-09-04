Грету Тунберг снова задержали. В этот раз за акцию против войны в Газе

Датская полиция в Копенгагене задержала экоактивистку Грету Тунберг во время протеста против войны в Газе. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов демонстрации.

Правоохранительные органы задержали в Копенгагенском университете шесть человек. Реагировать пришлось после того, как студенты заблокировали вход в здание. Личности полиция называть отказалась. Однако в организации «Студенты против оккупации» рассказали, что одной из задержанных оказалась 21-летняя Тунберг. Местное издание опубликовало фотографию активистки в наручниках.



«Я не могу подтвердить имена арестованных, но в связи с демонстрацией арестованы шесть человек. Их подозревают в том, что они ворвались в здание и заблокировали вход», — рассказал представитель полиции.



Студенты в своем заявлении указали, что ситуация в Палестине только ухудшается, но университет в Копенгагене «продолжает сотрудничество с академическими учреждениями Израиля».



В апреле нынешнего года шведскую климатическую активистку Грету Тунберг задерживала полиция Нидерландов. Тогда она протестовала против субсидий на ископаемое топливо.

