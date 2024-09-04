Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

вос.

 773мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Грету Тунберг снова задержали. В этот раз за акцию против войны в Газе

Грету Тунберг снова задержали. В этот раз за акцию против войны в Газе

2 833
19 комментариев

Датская полиция в Копенгагене задержала экоактивистку Грету Тунберг во время протеста против войны в Газе. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов демонстрации.

Правоохранительные органы задержали в Копенгагенском университете шесть человек. Реагировать пришлось после того, как студенты заблокировали вход в здание. Личности полиция называть отказалась. Однако в организации «Студенты против оккупации» рассказали, что одной из задержанных оказалась 21-летняя Тунберг. Местное издание опубликовало фотографию активистки в наручниках.


«Я не могу подтвердить имена арестованных, но в связи с демонстрацией арестованы шесть человек. Их подозревают в том, что они ворвались в здание и заблокировали вход», — рассказал представитель полиции.

Студенты в своем заявлении указали, что ситуация в Палестине только ухудшается, но университет в Копенгагене «продолжает сотрудничество с академическими учреждениями Израиля».

В апреле нынешнего года шведскую климатическую активистку Грету Тунберг задерживала полиция Нидерландов. Тогда она протестовала против субсидий на ископаемое топливо.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Война в Газе Грета Тунберг Дания
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
276386315
4 сентября 2024, 13:43
Грета прочно утвердилась на стезе «Баба-Яга против», причем совершенно не имеет значения против чего. Ну а что - Тунберг это афиша, это публика, это касса! Не учиться же, в самом деле…Потом усядется на пособие, в Швеции лентяям очень хорошо живется, социализм называется.
267184773
4 сентября 2024, 13:54
Замуж ее надо выдавать. Возраст такой, что если не остановить, всю жизнь дурковать будет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
Новости компаний
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30