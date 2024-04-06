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    В Гааге задержали Грету Тунберг

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    49 комментариев

    Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг задержала полиция Нидерландов на акции протеста в Гааге. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает издание Telegraaf.nl

    Протестующие планировали перекрыть трассу А12, соединяющую политическую столицу Нидерландов с крупными городами страны — Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

    Автор: De Telegraaf / YouTube

    Полиция остановила несколько сот активистов, которые попробовали выйти на шоссе. Затем протестующие начали блокировать дороги рядом — сотрудники правоохранительных органов стали их задерживать. В их числе оказалась Грета Тунберг.

    Акцию проводили активисты из Extinction Rebellion. Они хотят продемонстрировать свой протест против субсидий на ископаемое топливо.

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    НидерландыГрета Тунберг
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    Комментарии 49

    Гость06 Апр 2024 в 20:46
    Ой, да посадите вы эту больную девочку в дурку Уже, а???
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 20:45
    написать коментарий мимо сказал коту прохожий с примой.
    +0−0
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