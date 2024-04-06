В Гааге задержали Грету Тунберг

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг задержала полиция Нидерландов на акции протеста в Гааге. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает издание Telegraaf.nl
Протестующие планировали перекрыть трассу А12, соединяющую политическую столицу Нидерландов с крупными городами страны — Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.
Автор: De Telegraaf / YouTube
Полиция остановила несколько сот активистов, которые попробовали выйти на шоссе. Затем протестующие начали блокировать дороги рядом — сотрудники правоохранительных органов стали их задерживать. В их числе оказалась Грета Тунберг.
Акцию проводили активисты из Extinction Rebellion. Они хотят продемонстрировать свой протест против субсидий на ископаемое топливо.