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Происшествия Появилось видео падения ребенка из окна на Большом Сампсониевском. Мальчик высматривал папу

Появилось видео падения ребенка из окна на Большом Сампсониевском. Мальчик высматривал папу

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14 комментариев

Ребенка, который выпал из окна второго этажа в доме на Большом Сампсониевском проспекте утром во вторник, сразу заметили полицейские, которые проезжали мимо. Это видно на кадрах, появившихся в распоряжении «Фонтанки». Кроме того, на инцидент среагировали прохожие.

По предварительным данным, ребенок остался в квартире вместе с прабабушкой, когда мать ушла на работу, а отец — в школу со старшей дочерью. По словам пожилой женщины, она вышла в соседнюю комнату, чтобы закрыть окно. В этот момент мальчик забрался на подоконник, чтобы высмотреть папу. У мальчика диагностировали закрытый перелом таза, его состояние оценили как среднетяжелое.

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Комментарии
14
DEMOMON
4 сентября 2024, 11:40
С какого этажа сиганул?
Entrenador2005
4 сентября 2024, 11:40
Конечно, ДПС поможет, и спасибо им, что сразу подъехали. А кто ещё в данном случае? Этот крендель с телефоном так и ходил, держа в руке свое сокровище, даже не подошёл к ребёнку.
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