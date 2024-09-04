Появилось видео падения ребенка из окна на Большом Сампсониевском. Мальчик высматривал папу

Ребенка, который выпал из окна второго этажа в доме на Большом Сампсониевском проспекте утром во вторник, сразу заметили полицейские, которые проезжали мимо. Это видно на кадрах, появившихся в распоряжении «Фонтанки». Кроме того, на инцидент среагировали прохожие.

Источник: «Фонтанка.ру»

По предварительным данным, ребенок остался в квартире вместе с прабабушкой, когда мать ушла на работу, а отец — в школу со старшей дочерью. По словам пожилой женщины, она вышла в соседнюю комнату, чтобы закрыть окно. В этот момент мальчик забрался на подоконник, чтобы высмотреть папу. У мальчика диагностировали закрытый перелом таза, его состояние оценили как среднетяжелое.

