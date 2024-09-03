На севере Петербурга четырехлетний ребенок выпал из окна, выглядывая папу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства, при который мальчик упал с высоты второго этажа в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По предварительным данным, утром вторника четырехлетний ребенок остался вместе с прабабушкой в квартире в микрорайоне Сампсониевское, когда мать ушла на работу, а отец — в школу со старшей дочерью.
Пожилая женщина позже рассказала медикам, что оставила правнука без присмотра совсем ненадолго. Она вышла в соседнюю комнату, чтобы закрыть открытое для проветривания окно. Малышу, ждавшему возвращения отца, хватило этого времени, чтобы забраться на подоконник.
Его падение в половине десятого часа утра заметила женщина, сидевшая в кафе напротив. Она же вызвала скорую.
К приезду медиков ребенок был в сознании. Он рассказал, что вывалился из окна, когда высматривал папу. Успевший вернуться домой мужчина вместе с сыном уехал в детскую больницу.
Предварительно, мальчику диагностировали закрытый перелом таза. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое.