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    На севере Петербурга четырехлетний ребенок выпал из окна, выглядывая папу

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства, при который мальчик упал с высоты второго этажа в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 сентября.

    По предварительным данным, утром вторника четырехлетний ребенок остался вместе с прабабушкой в квартире в микрорайоне Сампсониевское, когда мать ушла на работу, а отец — в школу со старшей дочерью.

    Пожилая женщина позже рассказала медикам, что оставила правнука без присмотра совсем ненадолго. Она вышла в соседнюю комнату, чтобы закрыть открытое для проветривания окно. Малышу, ждавшему возвращения отца, хватило этого времени, чтобы забраться на подоконник.

    Его падение в половине десятого часа утра заметила женщина, сидевшая в кафе напротив. Она же вызвала скорую.

    К приезду медиков ребенок был в сознании. Он рассказал, что вывалился из окна, когда высматривал папу. Успевший вернуться домой мужчина вместе с сыном уехал в детскую больницу.

    Предварительно, мальчику диагностировали закрытый перелом таза. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое.

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