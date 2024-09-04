Более 20 объектов «Артека» восстановят после «шторма века»

Кабмин выделит более 450 млн рублей на ремонт объектов Международного детского центра «Артек», которые пострадали во время прошлогоднего урагана в Крыму. Об этом в среду, 4 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.



Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 450 млн рублей из резервного фонда кабмина. Средства направят на восстановление объектов «Артека», пострадавших из-за стихийных бедствий в 2023 году.

Всего отремонтируют более 20 сооружений «Артека». Среди них: гостевые корпуса лагеря под названием «Морской», а также столовые в «Лазурном», «Морском», «Кипарисном» и «Горном». Помимо этого, восстановят кровли в общежитии «Олимпийское» и бассейне корпуса «Аю-Даг».

Согласно прогнозам, ремонт завершат к концу 2024 года.

Напомним, «шторм века» произошел в Крыму в ноябре 2023 года. В результате стихийного бедствия пострадали 320 населенных пунктов и 18 муниципальных образований полуострова. 265 тысяч крымчан запросили компенсацию после урагана, общая сумма заявок достигла около 12 миллиардов рублей.