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Общество Более 20 объектов «Артека» восстановят после «шторма века»

Более 20 объектов «Артека» восстановят после «шторма века»

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5 комментариев

Кабмин выделит более 450 млн рублей на ремонт объектов Международного детского центра «Артек», которые пострадали во время прошлогоднего урагана в Крыму. Об этом в среду, 4 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 450 млн рублей из резервного фонда кабмина. Средства направят на восстановление объектов «Артека», пострадавших из-за стихийных бедствий в 2023 году.

Всего отремонтируют более 20 сооружений «Артека». Среди них: гостевые корпуса лагеря под названием «Морской», а также столовые в «Лазурном», «Морском», «Кипарисном» и «Горном». Помимо этого, восстановят кровли в общежитии «Олимпийское» и бассейне корпуса «Аю-Даг».

Согласно прогнозам, ремонт завершат к концу 2024 года.

Напомним, «шторм века» произошел в Крыму в ноябре 2023 года. В результате стихийного бедствия пострадали 320 населенных пунктов и 18 муниципальных образований полуострова. 265 тысяч крымчан запросили компенсацию после урагана, общая сумма заявок достигла около 12 миллиардов рублей.

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Комментарии
5
280648886
4 сентября 2024, 12:25
Его величество- распил!!!
ProstoZloy
4 сентября 2024, 11:17
Самое время под завершение летнего сезона.
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