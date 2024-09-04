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Происшествия У концертного зала Мариинки заметили пар из-под земли. «Фонтанка» разобралась, в чем дело

У концертного зала Мариинки заметили пар из-под земли. «Фонтанка» разобралась, в чем дело

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1 комментарий

Вечером 3 сентября петербуржцы заметили пар, идущий из-под земли на улице Писарева у концертного зала Мариинского театра. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что парящий участок оградили лентами, а место «охраняют» неравнодушные школьники, которые предупреждают прохожих о случившемся.

«Два мальчика (на фото) стояли у ленточки и жаловались, что эти взрослые норовят пройти за ленточку, и они за них боятся, что те ошпарятся, поэтому стоят и предупреждают», — рассказывает очевидец.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили «Фонтанке», что парение связано с ненадежным участком теплосетей, который выявили в рамках подготовки к новому отопительному сезону. На данный момент специалисты проводят диагностику, чтобы организовать дальнейшие восстановительные работы.

«Подача ГВС близлежащих зданий осуществляется по одному трубопроводу. Соответствующее уведомление направлено в управляющие компании», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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К слову, за время испытаний на петербургских теплосетях обнаружено порядка 1800 дефектов. Глава комитета по энергетике Станислав Протасов заявил, что почти все они уже устранены, гидравлические и температурные испытания завершены.

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Мариинка Дефект теплосетей Пар из-под земли
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Комментарии
1
почти бросил..)
4 сентября 2024, 01:18
Если уж "Фонтанка" разобралась, то нечего нам тут и встревать..)
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