У концертного зала Мариинки заметили пар из-под земли. «Фонтанка» разобралась, в чем дело

Вечером 3 сентября петербуржцы заметили пар, идущий из-под земли на улице Писарева у концертного зала Мариинского театра. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что парящий участок оградили лентами, а место «охраняют» неравнодушные школьники, которые предупреждают прохожих о случившемся.



«Два мальчика (на фото) стояли у ленточки и жаловались, что эти взрослые норовят пройти за ленточку, и они за них боятся, что те ошпарятся, поэтому стоят и предупреждают», — рассказывает очевидец.



В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили «Фонтанке», что парение связано с ненадежным участком теплосетей, который выявили в рамках подготовки к новому отопительному сезону. На данный момент специалисты проводят диагностику, чтобы организовать дальнейшие восстановительные работы.



«Подача ГВС близлежащих зданий осуществляется по одному трубопроводу. Соответствующее уведомление направлено в управляющие компании», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».



1 из 2 Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

К слову, за время испытаний на петербургских теплосетях обнаружено порядка 1800 дефектов. Глава комитета по энергетике Станислав Протасов заявил, что почти все они уже устранены, гидравлические и температурные испытания завершены.

